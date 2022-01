(Di lunedì 17 gennaio 2022) Fiumicino – L ’assessore ai Lavori Pubblici Angeloha ricevuto oggi, 17 gennaio 20221 ile il suo Presidente Emilio Sciesa: “Unfruttuoso e ricco di stimoli – ha affermato l’assessore Angelo– utile a capire lo stato d’animo dei cittadini e a ricevere validi suggerimenti sui prossimi progetti”. Gli argomenti trattati sono stati trattato molteplici. Lavori già realizzati ed in fase di realizzazione, che interesseranno il territorio die i suoi cittadini nei prossimi mesi: • La tanto attesa Piazza di– in fase progettuale a cura dell’ordine degli architetti. • Il ripascimento della costa – in partenza su 4 punti nei prossimi giorni. • La progettazione di risanamento idrogeologico – su viale di ...

ilfaroonline : Comitato Focene, Caroccia: “Un incontro verso il futuro” -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato Focene

Fiumicino Online

L'iniziativa ha scatenato le proteste del 'Fare' che manifestava il dissenso con un sit - in di protesta che portò allo stop delle operazioni di rimozione della struttura in cemento ...L'iniziativa ha scatenato le proteste del 'Fare' che manifestava il dissenso con un sit - in di protesta che portò allo stop delle operazioni di rimozione della struttura in cemento ...