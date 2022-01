Citofonare Rai 2 | Arisa chiede scusa a Simona Ventura e poi scoppia a piangere

(Di lunedì 17 gennaio 2022)in questi giorni si è detta piuttosto pentita per aver dato della “Falsa” a. Tra le due, pare che durante l’esperienza che hanno condiviso ad X factor, ad un certo punto sia accaduto qualcosa che molto probabilmente la cantante non ha dimenticato. Le due avevano avuto un battibecco ad X Factor, tanto che ad un certo punto, la cantante pare avesse dato della falsa alla conduttrice, sbattendo anche i pugni sul tavolo. Un momento che sicuramente non è passato inosservato ai tantissimi telespettatori e presenti in studio, oltre che alle dirette interessate. Adesso, a distanza di un pò di tempo, sembra cheabbia voluto dire la sua al riguardo, facendo un passo indietro. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la cantante?a ...

Ora è il celebre volto di2, il programma di Simon Ventura e Paola Perego, e proprio qui Simon & the stars ha espresso il desiderio di partecipare al programma di Milly Carlucci: " ...La vincitrice di Ballando Con Le Stelle Arisa ha dimostrato di essere una donna molto sensibile, con emozioni molto forti e in questo caso, lacrime impossibili da nascondere: adi2 di oggi, domenica 16 gennaio, Arisa è stata l'ospite d'onore, accompagnando Simona Ventura e Paola Perego per tutto il tempo. Sono stati affrontati tempi che vanno dal trionfo ...Arisa in questi giorni si è detta piuttosto pentita per aver dato della "Falsa" a Simona Ventura. Tra le due, pare che durante l'esperienza che hanno condiviso ad X factor, ad un certo punto sia ...A Citofonare Rai 2, oggi domenica 16 gennaio, c’è stata Arisa come ospite che ha tenuto compagnia a Simona Ventura e Paola Perego per tutta la puntata. Arisa scoppia in lacrime davanti a Simona Ventur ...