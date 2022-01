Bargiggia | Il tweet del Napoli su Atalanta-Inter è una frecciata nei confronti della Juventus

Advertising

Paolo_Bargiggia : Penso e credo che, dietro a questo tweet, ci possa essere una frecciata di @ADeLaurentiis e quindi ovviamente del… - Pall_Gonfiato : Bargiggia: 'Il tweet del Napoli su Atalanta-Inter è una frecciata nei confronti della Juve dopo i favori contro l'U… - ParliamoDiNews : Tweet Napoli, il parere di Bargiggia: `Penso sia frecciata di ADL alla Juve per favori arbitrali contro l`Udinese`… - infoitsport : Bargiggia: 'Il tweet del Napoli è una frecciata di De Laurentiis alla Juventus' - infoitsport : Tweet Napoli, Bargiggia sicuro: “Ecco a chi era rivolto” -

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia tweet

Ha incuriosito un po' tutti illanciato ieri sera dal Napoli che sul suo profilo ufficiale, dopo la fine della partita tra ...dovere di puntualizzarlo? Una risposta prova a darla Paolo. ...Elio Di Napoli PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Sconcerti esalta la Juve: "Sono 12 partite che viaggia al ritmo dell'Inter"sul Napoli: "Dietro questoc'è una ...A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia: ...Paolo Bargiggia dopo il tweet ironico della società partenopea: 'De Laurentiis è tornato a crederci, non ha più grossa sintonia con la Juve'.