Australian Open: Berrettini vince il primo match, con dedica: “Grazie.. Imodium!” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Melbourne – Uno speciale ringraziamento da fare, per non uscire di nuovo da un torneo importante e in corsa. E’ accaduto a Matteo Berrettini, perseguitato da problemi fisici. Ma stavolta è stato l’intestino a giocare brutti scherzi al vicecampione di Wimbledon. L’azzurro ha vinto il primo incontro agli Australian Open, lottando con un fastidioso malanno, aiutato dall’Imodium, che molte persone utilizzano quando avvertono sintomi di fastidi intestinali. Dopo la vittoria con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6 (7-5), 6-3, dopo 3 ore e dieci minuti di gioco sullo statunitense Nakashima, il romano ha scritto sulle telecamere a bordo campo: “Imodium.. Grazie!”. E con un sorriso scherzoso, ma di soddisfazione per aver scampato a un altro ritiro dopo quello avuto e con dolore, alle Finals di Torino, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) Melbourne – Uno speciale ringraziamento da fare, per non uscire di nuovo da un torneo importante e in corsa. E’ accaduto a Matteo, perseguitato da problemi fisici. Ma stavolta è stato l’intestino a giocare brutti scherzi al vicecampione di Wimbledon. L’azzurro ha vinto ilincontro agli, lottando con un fastidioso malanno, aiutato dall’Imodium, che molte persone utilizzano quando avvertono sintomi di fastidi intestinali. Dopo la vittoria con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6 (7-5), 6-3, dopo 3 ore e dieci minuti di gioco sullo statunitense Nakashima, il romano ha scritto sulle telecamere a bordo campo: “Imodium..!”. E con un sorriso scherzoso, ma di soddisfazione per aver scampato a un altro ritiro dopo quello avuto e con dolore, alle Finals di Torino, ...

