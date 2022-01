Al timone ancora una volta c' è Fedez | in questa edizione affiancato da Frank Matano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) I 10 comici concorrenti di “LOL: Chi ride è fuori” guarda le foto Alcune gag sono già diventate un cult: Elio che balla il tip tap in calzoncini e con le sembianze della Gioconda, Lillo che si mette nelle mossette del super eroe Posaman, Angelo Pintus che chiede a Katia Follesa «Hai c….?», battuta diventata subito virale anche sui social. Dopo aver ottenuto un successo straordinario con la prima, dal 24 febbraio arriva su Prime Video la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, comedy show Amazon Original in 6 puntate. Leggi anche ...

