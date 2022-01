Tutti gli ex mariti e fidanzati di Alba Parietti: “Ho avuto anche un filosofo” (Di domenica 16 gennaio 2022) Alba Parietti ed i suoi ex, ripercorriamo la vita sentimentale di Alba che è sempre stata molto movimentata, sin dai primi anni della sua carriera televisiva quando faceva coppia fissa con Franco Oppini, diventato suo marito nel 1981. Dalla loro unione, l’anno successivo esce Francesco unico figlio della soubrette Il matrimonio tra Alba ed l’attore veneto del gruppo “I Gatti Di Vicolo Dei Miracoli” volge al termine nel 1990 ma i due rimangono in buoni rapporti e portano avanti una collaborazione professionale. Lo stesso anno la Parietti all’epoca conduttrice della trasmissione sportiva “Galagoal”, incontra allo stadio di Bologna Stefano Bonaga. Alba Parietti, tra i suoi ex anche un filosofo Sulla storia con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022)ed i suoi ex, ripercorriamo la vita sentimentale diche è sempre stata molto movimentata, sin dai primi anni della sua carriera televisiva quando faceva coppia fissa con Franco Oppini, diventato suo marito nel 1981. Dalla loro unione, l’anno successivo esce Francesco unico figlio della soubrette Il matrimonio traed l’attore veneto del gruppo “I Gatti Di Vicolo Dei Miracoli” volge al termine nel 1990 ma i due rimangono in buoni rapporti e portano avanti una collaborazione professionale. Lo stesso anno laall’epoca conduttrice della trasmissione sportiva “Galagoal”, incontra allo stadio di Bologna Stefano Bonaga., tra i suoi exunSulla storia con il ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Tutti gli uomini sanno dare consigli e conforto al dolore che non provano» (William Shakespeare). Buon sabato,… - Agenzia_Ansa : Liberati tutti gli ostaggi della sinagoga in Texas. 'Sono vivi e stanno bene', ha twittato il governatore. Prima de… - francesca_flati : Silvio #Berlusconi non avrà i nostri voti. Lo dico forte e chiaro, non possiamo accettare un pregiudicato per fro… - Jaguar_78 : @borghi_claudio Scopriamo che in Australia ci sono regole che valgono per tutti. Si possono anche non condividere,… - Alberto21011956 : @laura_ceruti @LaStampa @matteorenzi Cosa vuole!?, tutti stupidi e ignoranti chi pensa in modo diverso da voi. Dai… -