Sampdoria | Chabot piace in Serie A e non solo | sirene anche da Francia e Germania

(Di domenica 16 gennaio 2022) Calciomercatomolto inA ma non. Sul difensoresquadre francesi e tedesche Lanon fa muro alla partenza di Julian. Il difensore tedesco, assente contro il Torino per squalifica, ha mercato inA dove la Salernitana si è già fatta avanti. Sul giocatore però ci sarebbel’interesse di ben tre club stranieri: Colonia, St. Etienne e Strasburgo. Ed è proprio il Colonia a essere più avanti nella trattativa per. In occasione di-Cagliari al Ferraris era presente Martin Schulz, osservatore del club tedesco. A quanto riporta Il Secolo XIX, un’offerta sarebbe in arrivo sul tavolo di Corte ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercatopiace molto in Serie A ma non solo. Sul difensore anche squadre francesi e tedesche Lanon fa muro alla partenza di Julian. Il difensore tedesco, assente contro il ...PROBABILI FORMAZIONI SERIE A:TORINO Se i blucerchiati sono usciti sconfitti da Napoli, ... ma sono out anche Yoshida ecome Audero: in porta Wladimiro Falcone, al centro della difesa ...Magnani sarà il prossimo colpo di calciomercato: il difensore, in tribuna per Sampdoria-Torino, ha firmato il suo contratto con i blucerchiati: arriva in prestito ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Sampdoria, non solo la Salernitana pensa a Chabot: attesa l’offerta da parte del Colonia. Le ultime La Sampdoria non fa muro alla partenza ...