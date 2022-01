Salvatore e Barbara Modesti | chi sono i figli di Gabriella Farinon | “Non è stato semplice”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 gennaio 2022)un anno fa si è raccontata a Io e Te e il discorso non poteva non riguardare anche la sua vita privata soprattutto quando Pierluigi Diaco le chiede se nella sua vita ha mai incontrato delle difficoltà, delle cose negative. A quel punto lei ribadisce che vuole dimenticarle per vivere serena ma ammette di averle incontrato in relazione alla sua vita privata: “Tutti incontriamo delle difficoltà, la mia più grande è stata quella di… dopo la morte di mio marito, lui aveva dueadottivi, e quindi c’è stata… mio marito Stefano Romanazzi, di quello ho avuto l’annullamento, ed è molto difficile mettere d’accordo delle persone, passi anni stupidamente con gli avvocati poi dopo… uno penso quanto tempo sprecato e quanti pensieri sbagliati, non aver fatto… io credo di aver fatto il possibile di aver messo insieme le cose ma ...