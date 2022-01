Roma | Tiago Pinto | «Vogliamo vincere Mercato? Preso chi volevamo»

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il direttore generale dellaha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Cagliariha parlato ai microfoni di Dazn. Le dichiarazioni del Dg della: PARTITA – «Io credo che più che la classifica sia la lotta con noi stessi, dobbiamo. le ultime due sconfitte sono state pesanti, il calcio è così. Oggi abbiamo una opportunità perin una stagione che è lunga, mancano ancora 7 partite e siamo qua per».– «Io credo che il mister abbia parlato bene, io cerco sempre di essere oggettivo in quello che facciamo, ildi gennaio deve essere unin cui prendi i giocatori subito. Purtroppo non sono ...

Advertising

marcoconterio : ?? ???? Giornata piena per Tiago Pinto #Roma ???? Domani visite di Sergio Oliveira, intesa col #FCPorto (1+13.5) ???? Il… - CalcioNews24 : ??#TiagoPinto parla di mercato ?? - sportli26181512 : Tiago Pinto: “Mercato dinamico, può succedere di tutto”: Le parole del general manager giallorosso … - sportface2016 : #SerieA | #RomaCagliari, Tiago #Pinto: 'Sergio #Oliveira? Sono felice: è un gran calciatore' - teladoiotokyo : Tiago Pinto: Questa è una lotta con noi stessi, dobbiamo vincere per forza: Tiago Pinto, GM dell?AS Roma, ha parlat… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tiago

José Mourinho riparte dallarimessa a nuovo con gli acquisti di Maitland - Niles e Sergio ... quandomi ha dato la notizia ovviamente ho detto di sì. È un calciatore con un carattere di cui ......in altri acquisti per la. Lo Special One si è detto soddisfatto della tempestività del club che gli ha portato due nuovi giocatori per tempo, Maitland e Oliveira , ha ringraziato il ds...Tiago Pinto parla ai microfoni di DAZN prima di Roma-Cagliari, sfida valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2021/2022.Sergio Olivera farà oggi il suo esordio con la maglia della Roma. Tiago Pinto, ex dirigente del Benfica, lo ha prelevato dal Porto e consegnato alla corte di Mourinho, mettendo ovviamente ...