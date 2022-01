Ranking WTA | Barty sempre regina | Badosa da ' best'

Advertising

AndyTennisWomen : Da lunedì @paulabadosa campionessa di #SydneyTennis sarà nuovo n. 6 del ranking @WTA - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Paula #Badosa è la nuova campionessa di Sydney! 2021 WTA 250 Belgrado ?? 2021 WTA 1000 Indian Wells ???? 2022 WTA 500 Sydne… - AntonyMura : RT @FiorinoLuca: Paula #Badosa è la nuova campionessa di Sydney! 2021 WTA 250 Belgrado ?? 2021 WTA 1000 Indian Wells ???? 2022 WTA 500 Sydne… - BroginiAlessio : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #SydneyTennis ?? #Badosa ???? è ON FIRE ?? La spagnola, dopo l’exploit alle WTA Finals, continua a vincere… - vitasportivait : ?? #Tennis | #SydneyTennis ?? #Badosa ???? è ON FIRE ?? La spagnola, dopo l’exploit alle WTA Finals, continua a vinc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking WTA

Jabeur, Ons (TUN) 0 3.500 Poche variazioni in chiave tricolore nelpubblicato stamane. Continua a mantenere la leadership azzurra Camila Giorgi, stabile sulla poltrona numero 33: ...La spagnola sesta dopo la vittoria a Sydney, in testa c'è sempre Barty ROMA - Una sola variazione nella top ten delmondiale pubblicato stamane dallacon un giorno d'anticipo, alla vigilia degli Australian Open. In testa c'è sempre Ashleigh Barty, al comando per la 104esima settimana consecutiva (la ...La spagnola sesta dopo la vittoria a Sydney, in testa c'è sempre Barty ROMA (ITALPRESS) - Una sola variazione nella top ten del ranking mondiale pubblicato stamane dalla Wta con un giorno d ...Ormai ci siamo, stanotte inizieranno ufficialmente gli Australian Open 2022. Tra i tanti italiani che scenderanno in campo, ci sarà anche la 30enne Camila Giorgi, pronta a dire la sua in un torneo che ...