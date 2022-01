Quirinale, Letta: “Candidatura Berlusconi vicolo cieco” (Di domenica 16 gennaio 2022) “E’ evidente che la Candidatura di Silvio Berlusconi è un vicolo cieco, non è quella figura istituzionale su cui ci sarà unità”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervistato dal Tg3, sottolineando che “il centrodestra sbaglia”. “Voltiamo pagina – è il suo appello – cerchiamo questo nome, cerchiamolo insieme, mi sembra la strada migliore”. Draghi o Mattarella bis? “Non è questo il momento di fare i nomi” aggiunge, specificando che “dovremo deciderli insieme con i nostri alleati e insieme con il centrodestra – sottolinea Letta – Una cosa è certa, Draghi sta giovando un ruolo fondamentale per il nostro Paese, il suo nome va tutelato e va tutelato il suo ruolo per l’Italia”. E Mattarella bis? “Non è il momento di parlare di nomi – insiste il segretario del Pd – Dobbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) “E’ evidente che ladi Silvioè un, non è quella figura istituzionale su cui ci sarà unità”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, intervistato dal Tg3, sottolineando che “il centrodestra sbaglia”. “Voltiamo pagina – è il suo appello – cerchiamo questo nome, cerchiamolo insieme, mi sembra la strada migliore”. Draghi o Mattarella bis? “Non è questo il momento di fare i nomi” aggiunge, specificando che “dovremo deciderli insieme con i nostri alleati e insieme con il centrodestra – sottolinea– Una cosa è certa, Draghi sta giovando un ruolo fondamentale per il nostro Paese, il suo nome va tutelato e va tutelato il suo ruolo per l’Italia”. E Mattarella bis? “Non è il momento di parlare di nomi – insiste il segretario del Pd – Dobbiamo ...

