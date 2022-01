Post partum, parlarne è necessario (Di domenica 16 gennaio 2022) Un essere piccolissimo totalmente dipendente da te, ormoni in subbuglio, un corpo che molto spesso non riconosci: questo e molto altro è il Post partum. Quando nasce un bambino nasce anche una mamma, non c’è niente di più vero. Eppure quello che, senza dubbio, dovrebbe essere il momento più bello nella vita di una donna si trasforma in sentimenti contrastanti. Angosce, preoccupazioni, sbalzi d’umore, crisi di pianto alle volte ti assalgono e tutti intorno a te sembra si dimentichino di chiederti come stai. Il Post partum, anche quando non degeneri in fenomeni patologici quali la depressione, è un momento delicato e ad oggi troppo spesso sottaciuto. La mia esperienza personale Nei tempi in cui la natalità è ai minimi storici ho avuto la fortuna di divenire mamma a 33 anni. La gravidanza è stata meravigliosa, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Un essere piccolissimo totalmente dipendente da te, ormoni in subbuglio, un corpo che molto spesso non riconosci: questo e molto altro è il. Quando nasce un bambino nasce anche una mamma, non c’è niente di più vero. Eppure quello che, senza dubbio, dovrebbe essere il momento più bello nella vita di una donna si trasforma in sentimenti contrastanti. Angosce, preoccupazioni, sbalzi d’umore, crisi di pianto alle volte ti assalgono e tutti intorno a te sembra si dimentichino di chiederti come stai. Il, anche quando non degeneri in fenomeni patologici quali la depressione, è un momento delicato e ad oggi troppo spesso sottaciuto. La mia esperienza personale Nei tempi in cui la natalità è ai minimi storici ho avuto la fortuna di divenire mamma a 33 anni. La gravidanza è stata meravigliosa, ...

