Pioggia di insulti per Biagio D' Anelli | Non dovevi farlo | sei un viscido

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha fatto il giro del web la notizia per cuiD'avrebbe smesso di seguire Miriana Trevisan sul suo profilo social: in queste ore D'però, ha pubblicato un lungo post additando il social media manager come la causa di tutto. Quando molti utenti si sono accorti cheD'non seguiva più la sua Miriana, hanno cominciato a far dilagare moltissime ipotesi su quello che fosse potuto accadere, mettendo in dubbio la sincerità del sentimento diverso Miriana. Per chiarire l'accaduto, lo stesso D'ha postato una storia per dare la sua versione, che, per la precisione, non ha nulla a che vedere con il suo rapporto con le showgirl.Leggi anche:GF Vip, Delia e Miriana contro Soleil Sorge: "Chiediamo agli autori se possiamo ...