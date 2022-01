Advertising

piergiuseppe36 : @BeppeSala @gualtierieurope @ComuneMI Lo sparo, il vigile aggredito, gli insulti: Milano è fuori controllo -

Ultime Notizie dalla rete : sparo vigile

... dispone (da ieri sera e sino al 7 gennaio) il divieto di accensione, lancio edi fuochi d'... In contesti come il centro storico l'amministrazione comunale èe farà tutto quello che è nelle ......è apparso povero ma non propriamente così deficitario come risulta dalla patologia accertata dalla commissione per gli invalidi civili nel lontano 1983" - si legge nell'elaborato - "attenzione...Ancora un episodio di violenza nella movida di Milano , nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 gennaio . Intorno alle 2 nel pieno ...Un agente della polizia locale di Milano in borghese è stato aggredito da alcuni ragazzini in zona Darsena. Il vigile ha esploso un colpo di pistola in aria: i ragazzini lo hanno accerchiato e disarma ...