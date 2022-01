L’ex centrocampista senza freni: “Non me ne fregava niente” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dichiarazioni forti quelle fatte da Alex Song in una diretta Instagram. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, ha parlato della sua esperienza in blaugrana, dove non era considerato un titolare, rispetto a Xavi, Iniesta e Busquets. Song Barcellona Contratto “Quando il Barcellona mi offrì un contratto e vidi quanto avrei guadagnato, non ci pensai due volte. Il direttore sportivo mi disse che non avrei giocato molto, ma non mi importava, perché avrei guadagnato molti soldi. Non mi importava un c… fare lo ‘scalda panchina’ al Camp Nou“. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dichiarazioni forti quelle fatte da Alex Song in una diretta Instagram.di Arsenal e Barcellona, ha parlato della sua esperienza in blaugrana, dove non era considerato un titolare, rispetto a Xavi, Iniesta e Busquets. Song Barcellona Contratto “Quando il Barcellona mi offrì un contratto e vidi quanto avrei guadagnato, non ci pensai due volte. Il direttore sportivo mi disse che non avrei giocato molto, ma non mi importava, perché avrei guadagnato molti soldi. Non mi importava un c… fare lo ‘scalda panchina’ al Camp Nou“. Francesco Scanu

Advertising

paologabi : @strange_days_82 Ma tu sei l’ex centrocampista belga del Toro? - YBah96 : RT @russ_mario1: Dominio totale del Rennes vs Bordeaux. Tra i giovani da segnalare l'ottimo Omari che non ha fatto passare nulla e imposta… - russ_mario1 : Dominio totale del Rennes vs Bordeaux. Tra i giovani da segnalare l'ottimo Omari che non ha fatto passare nulla e i… - LolloNicolao : Pensa sempre al #calcio, ma per ora si dedica ai suoi #vini delle #Langhe. Che fine ha fatto il centrocampista ex… - Sottoporta_ICI : Per l'ex Atalanta, Spal e Parma è la prima stagione della sua carriera in doppia cifra. In Super League sta comand… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex centrocampista Roma, Sergio Oliveira: "Voglio aiutare il club a vincere. Mi piacciono le sfide" Sky Sport