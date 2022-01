Hernanes consiglia Morata | «Barcellona squadra giusta per lui Su Arthur…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’ex bianconeroha parlato dell’interesse da parte delper, ex calciatore della Juventus, in una intervista a Gazzetta.it ha parlato dell’interesse da parte delper Alvaro– «Penso al. Il loro modulo è molto fisso, rigido addirittura e se prendono un giocatore è per giocare in uno di quei ruoli. C’è sempre stata una punta epotrebbe fare il numero 9 da loro. Sarebbe una sceltaper lui. Le qualità le ha, lo conosco bene». ARTHUR – «Allegri non è un che fa il gioco del possesso palla o del tiki taka e Arthur è un giocatore con queste capacità. La sua principale caratteristica è tenere palla, trovare i passaggi giusti. Forse ...