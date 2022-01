Giancarlo Magalli, l'annuncio: 'Inizio le riprese della serie Don Matteo'. Ecco cosa farà (Di domenica 16 gennaio 2022) reciterà nella nuova serie di Don Matteo . La fortunata fiction Rai, orfana di Terence Hill dopo vent'anni, tornerà completamente rinnovata, a partire dal suo protagonista. A vestire i panni del ... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022) reciterà nella nuovadi Don. La fortunata fiction Rai, orfana di Terence Hill dopo vent'anni, tornerà completamente rinnovata, a partire dal suo protagonista. A vestire i panni del ...

Advertising

AntonioGovoni : @portaluppiluigi GIANCARLO MAGALLI, IL PAESE LO VUOLE - alberto58264805 : @anna_1951 Giancarlo Magalli - Divum_Deus : @ChristineSophi Io rispolvererei un evergreen come Giancarlo Magalli. - literalbepi : @welikeduel Come proponemmo ormai sette anni fa: Giancarlo Magalli. - desaiantonio : Chiamatemi pure visionario ma vi do un nome per il Quirinale: Giancarlo Magalli #propagandalive -