Genitori impugnano ordinanza chiusura scuole per tutta la prossima settimana del sindaco di Agrigento | il TAR si era già espresso

(Di domenica 16 gennaio 2022) "Si ricorda che già il giudice amministrativo ha sospeso la precedentee che anche il TAR Catania ha ritenuto illegittima ogni decisione delle autorità locali anche in zona Arancione". Un gruppo diha impugnato la nuovadeldiche ha disposto ladelleperlae la Dad, nonostante il TAR avesse sospeso una sua misura precedente in tal senso. L'articolo .

... Considerato che i ricorrenti in epigrafe,di minori frequentanti la scuola dell'obbligo (elementari e medie),l'ordinanza sopra indicata, chiedendone la sospensione dell'...E alcune cose non devono ne essere giustificate ne capite, come invece spesso sono portati a fare i. Sempre più minorenniarmi giocattolo, che ormai sono delle vere e proprie ...Un gruppo di genitori ha impugnato davanti al Tar di Palermo la nuova ordinanza del sindaco di Agrigento che ha disposto la chiusura delle scuole e la Dad, nonostante i giudici amministrativi avessero ...Un gruppo di genitori ha appena impugnato davanti al Tar Palermo la nuova ordinanza del sindaco di Agrigento che ha disposto la chiusura delle scuole per tutta la prossima settimana e la Dad, nonostan ...