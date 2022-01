Finirà con i tifosi del Genoa che rimpiangeranno Preziosi? (Di domenica 16 gennaio 2022) L’adagio principe dei nostalgici, in questo caso del fascismo, è “si stava meglio quando si stava peggio”. Ci sarebbe anche la vecchietta di Siracusa che pregava affinché rimanesse il crudele tiranno di Siracusa, affinché non ne arrivasse uno peggiore. I tifosi del Genoa staranno pensando intensamente a Preziosi l’ex presidente perennemente detestato, il cui addio è stato salutato con una grande festa. Ma i nuovi proprietari del Genoa, gli americani del fondo 777 Partners che hanno acquistato a settembre, non sono partiti proprio col piede giusto. Hanno già esonerato il loro primo allenatore Schevchenko che era stato definito il fulcro del progetto rossoblù. Il fulcro è durato nove partite di campionato che hanno fruttato tre punti. Il Genoa è penultimo in classifica con 12 punti, a cinque dal Venezia ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) L’adagio principe dei nostalgici, in questo caso del fascismo, è “si stava meglio quando si stava peggio”. Ci sarebbe anche la vecchietta di Siracusa che pregava affinché rimanesse il crudele tiranno di Siracusa, affinché non ne arrivasse uno peggiore. Idelstaranno pensando intensamente al’ex presidente perennemente detestato, il cui addio è stato salutato con una grande festa. Ma i nuovi proprietari del, gli americani del fondo 777 Partners che hanno acquistato a settembre, non sono partiti proprio col piede giusto. Hanno già esonerato il loro primo allenatore Schevchenko che era stato definito il fulcro del progetto rossoblù. Il fulcro è durato nove partite di campionato che hanno fruttato tre punti. Ilè penultimo in classifica con 12 punti, a cinque dal Venezia ...

