Empoli | Andreazzoli | «Su Zurkovski era fallo Noi poco precisi davanti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 gennaio 2022) Aurelioha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Venezia. Le parole dell’allenatore dell’Aurelio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Venezia. Le parole del tecnico: GARA – «Nel primo tempo potevamo fare anche quattro o cinque gol. Non siamo stati. I ragazzi sono comunque stati bravi nella partita. La posta in palio era importante soprattutto per loro, e quando non la chiudi rischi di far tornare in partita loro. Il loro gol si poteva evitare, suera. Episodi che non ci hanno lasciato sereni. Siamo soddisfatti per il punto importante. Avevamo da cancellare anche la sconfitta di Sassuolo». GIOCO – «L’estetica del gioco è molto importante, da piacere ai ...