Domenica in: ospiti e argomenti della trasmissione di Mara Venier per la puntata in onda su Rai1 domenica (Di domenica 16 gennaio 2022) Mara Venier torna al centro dello studio di domenica In per condurre il terzo appuntamento dell’anno. In diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi situati in Roma come sempre su Rai1 la conduttrice tratterà vari temi d’attualità ed avrà con se tanti ospiti pronti a raccontarsi. Per il pubblico sarà l’occasione di passare un pomeriggio diverso in compagnia di tanti volti noti della nostra televisione e della nostra musica fra racconti, canti, balli e giochi. Tutti gli ospiti ed i temi di puntata nell’appuntamento del 16 gennaio 2022 in onda a partire dalle ore 14:00 di domenica ovviamente su Rai1. domenica in: ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022)torna al centro dello studio diIn per condurre il terzo appuntamento dell’anno. In diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi situati in Roma come sempre sula conduttrice tratterà vari temi d’attualità ed avrà con se tantipronti a raccontarsi. Per il pubblico sarà l’occasione di passare un pomeriggio diverso in compagnia di tanti volti notinostra televisione enostra musica fra racconti, canti, balli e giochi. Tutti glied i temi dinell’appuntamento del 16 gennaio 2022 ina partire dalle ore 14:00 diovviamente suin: ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 16 gennaio alle ore 14.00 su Canale5 nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Ospiti Fiorella Man… - AnnaMancini81 : Domenica In 16 gennaio, gli ospiti di Mara Venier: Serena Rossi, Albano, Leali - annjosiah : RT @MariaGaetana1: Domenica alle 16:30 canale 5 ospiti di @verissimo @ilvolo @IBoschetto @piero_barone @GianGinoble ?????????????????????????????? https:/… - MariAnn02373805 : RT @QuiMediaset_it: Alle 16.30 su #Canale5 appuntamento con #Verissimo condotto da #SilviaToffanin. Tra gli ospiti in studio #AndreaIannone… - ParliamoDiNews : Domenica in anticipazioni domenica 16 gennaio: gli ospiti di Mara Venier - -