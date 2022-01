Covid: Sebastiani, 7 province al picco, Salerno in crescita lineare (Di domenica 16 gennaio 2022) Ecco di seguito la mappa dell’epidemia di Covid-19 nelle province: HANNO GIA’ RAGGIUNTO IL picco: Chieti, Catanzaro, Vibo Valentia, Rimini, Viterbo, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Sassari, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni. SONO ATTUALMENTE AL picco: Pescara, Potenza, Roma, Brescia, Como, Ragusa, Arezzo IN crescita FRENATA: L’Aquila, Teramo, Matera, Crotone, Bologna, Ferrara, Forli’-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Pordenone, Trieste, Frosinone, Latina, Rieti, Mantova, Sondrio, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Cagliari, Nuoro, Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa, Grosseto, Livorno, Trento, Aosta, Padova, Rovigo, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 16 gennaio 2022) Ecco di seguito la mappa dell’epidemia di-19 nelle: HANNO GIA’ RAGGIUNTO IL: Chieti, Catanzaro, Vibo Valentia, Rimini, Viterbo, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Sassari, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni. SONO ATTUALMENTE AL: Pescara, Potenza, Roma, Brescia, Como, Ragusa, Arezzo INFRENATA: L’Aquila, Teramo, Matera, Crotone, Bologna, Ferrara, Forli’-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Pordenone, Trieste, Frosinone, Latina, Rieti, Mantova, Sondrio, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Cagliari, Nuoro, Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa, Grosseto, Livorno, Trento, Aosta, Padova, Rovigo, ...

