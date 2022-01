Covid Russia oggi, 30mila contagi e 686 morti in 24 ore: i dati (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 30mila i nuovi contagi Covid registrati in Russia nelle ultime 24 ore, 686 i morti. La maggior parte dei nuovi positivi è stata individuata a Mosca (6.480), seguita da San Pietroburgo (3.958) e nella provincia di Mosca (3.147). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) Sonoi nuoviregistrati innelle ultime 24 ore, 686 i. La maggior parte dei nuovi positivi è stata individuata a Mosca (6.480), seguita da San Pietroburgo (3.958) e nella provincia di Mosca (3.147). L'articolo proviene da Italia Sera.

