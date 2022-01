Covid, la prossima settimana al via in Emilia Romagna l'autotest: in cosa consiste (Di domenica 16 gennaio 2022) L'iniziativa, pensata per alleggerire il carico che grava sulle strutture sanitarie, permetterà alle persone di attestare la propria positività inserendo i dati su un'apposita piattaforma. Sarà così possibile far partire il periodo di isolamento. Il sistema dovrebbe anche permettere di dichiarare l'avvenuta guarigione Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 gennaio 2022) L'iniziativa, pensata per alleggerire il carico che grava sulle strutture sanitarie, permetterà alle persone di attestare la propria positività inserendo i dati su un'apposita piattaforma. Sarà così possibile far partire il periodo di isolamento. Il sistema dovrebbe anche permettere di dichiarare l'avvenuta guarigione

Advertising

RaiNews : Covid, il presidente della Fondazione Gimbe: 'Se continua così lunedì prossimo potremmo avere circa 24mila pazienti… - Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - GiovaQuez : Dalla prossima settimana in UK l'isolamento per i positivi al #COVID sarà ulteriormente ridotto passando da 7 a 5 g… - malvaverbasco3 : @tatiana23111975 @mesmeri Onestamente nessuno di noi voleva fare il vaccino....io ho aspettato ad agosto per farlo,… - infoitinterno : Covid, la prossima settimana al via in Emilia Romagna l'autotest: in cosa consiste -