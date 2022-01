Covid in Toscana, Firenze e altre 6 province hanno raggiunto il picco (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 10.287, età media 36 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 32 decessi: 12 uomini e 20 donne con un'età media di 81,9 anni. Continuano a crescere i ricoveri che ... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 10.287, età media 36 anni, i nuovi casi di Coronavirus indove oggi si registrano 32 decessi: 12 uomini e 20 donne con un'età media di 81,9 anni. Continuano a crescere i ricoveri che ...

