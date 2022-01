Covid, in Liguria ora i ricoveri cominciano a frenare: "Dopo la lunga salita la curva si è stabilizzata" (Di domenica 16 gennaio 2022) In uno studio di Alisa gli accessi giornalieri in ospedale passano da 75 a 71. Ansaldi: “Gli indicatori di pressione sui reparti sono stabili” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 16 gennaio 2022) In uno studio di Alisa gli accessi giornalieri in ospedale passano da 75 a 71. Ansaldi: “Gli indicatori di pressione sui reparti sono stabili”

Advertising

GiovanniToti : Pandemia burocratica! Questo è diventato il Covid. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici,… - ABIMAGE : Covid: Firmata ordinanza, Marche, Liguria, Veneto e Pa Trento in area gialla Comunicato del 17/12/2021 n°80 Powere… - infoitinterno : Covid, in Liguria lieve crescita dei ricoveri ospedalieri - infoitinterno : Covid, 4393 nuovi casi in Liguria. Tornano a crescere gli ospedalizzati: 738 di cui 41 in terapia intensiva - infoitinterno : Covid, numeri sempre alti in Liguria: 4.393 casi e 7 nuovi ricoveri nelle ultime 24h -