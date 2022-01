Covid in Campania | ieri oltre 17 mila positivi e 5 morti La curva dei contagi scende al 16 | 4%

(Di domenica 16 gennaio 2022) In, secondo i dati aggiornati alle 23.59 diresi noti dall’Unità di crisi della Regione, ial-19 sono stati 17.667, di cuiall’antigenico 10.788 e ial molecolare 6.879. I test effettuati soni stati 104.906, di cui antigenici 66.568 e molecolari 38.338. Il tasso dità è del 16,4% 2 punti in meno rispetto a. I deceduti sono 5. Per quanto riguarda i ricoveri, i posti letto di terapia intensiva occupati sono 87 (-1 rispetto a) su 699 disponibili, mentre i posti letto di degenza occupati sono 1.278 (+32) su 3.160 disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

