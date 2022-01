Cos’è e quando ricorre il Blue Monday 2022, significato bufala del giorno più triste dell’anno (Di domenica 16 gennaio 2022) Cos’è il e quando ricorre il Blue Monday 2022, altrimenti noto come giorno più triste dell’anno? La ricorrenza, se vogliamo definirla proprio in questo modo, cade il terzo lunedì del mese di gennaio e per quest’annata coincide con il 17 gennaio. Per chi non avesse mai sentito parlare di giorno più triste dell’anno, varrà la pena capire il significato dell’appuntamento come la sua natura di bufala “pre-confezionata” per uno specifico scopo. Cos’è il Blue Monday L’individuazione del giorno più triste dell’anno non ha basi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 gennaio 2022)il eil, altrimenti noto comepiù? Lanza, se vogliamo definirla proprio in questo modo, cade il terzo lunedì del mese di gennaio e per quest’annata coincide con il 17 gennaio. Per chi non avesse mai sentito parlare dipiù, varrà la pena capire ildell’appuntamento come la sua natura di“pre-confezionata” per uno specifico scopo.ilL’individuazione delpiùnon ha basi ...

