Bollettino 16 Gennaio

Advertising

repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino del 16 gennaio: 149.512 nuovi casi e 248 decessi nelle ultime 24 ore. Risale il t… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 gennaio: 149.512 nuovi casi, i morti sono 248 - repubblica : Covid Italia, bollettino del 16 gennaio: 149.512 casi e 248 decessi - albertotozzi3 : RT @AdrianaSpappa: Comunque anche dagli ultimi dati ISS risulta che il BOOSTER è utile *solo* agli over60 ??????? Infatti, rispetto ai vaccin… - Libero_official : Il Bollettino del 16 gennaio: 149.512 nuovi casi e 248 morti: rallenta la curva dell'epidemia, ma il picco deve anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Gennaio

Il del di oggi domenica 16riporta 12.994 (+898) e 6 . 'Oggi nel Lazio su 22.651 tamponi molecolari e 71.035 antigenici, per un totale di 93.686 tamponi, si registrano 12.994 nuovi casi positivi (+898). Sono 6 i decessi ...il di oggi, domenica 162022 : 149.512 contagi e 248 morti . Ieri sono stati 180.426 i da Covid in 24 ore, secondo i ... Secondo ildel ministero della Salute sono 2.548.857, con un ...Un'altra giornata critica sul fronte Covid in Italia. Il bollettino odierno - oggi domenica 16 gennaio 2022 - registra 149.512 nuovi ...Dopo 29 anni la pubblicazione cartacea mensile va in pensione Il Bollettino ufficiale municipale (Bum) non arriverà più nelle case dei sambenedettesi. L'ultimo numero (foto) dell'organo informativo de ...