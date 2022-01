Australian Open 2022 | Fabio Fognini trova Tallon Griekspoor | il fenomeno dei Challenger che ha scalato la classifica

(Di domenica 16 gennaio 2022) Quella che affronteràsarà una prova quantomeno particolare. Certo, il ligure è favorito contro l’olandese, e su questo di dubbi ce ne sono ben pochi. Quel che conta, però, è il recente cammino del suo avversario, giocatore che si è sostanzialmente costruito la, nel 2021, con i tornei. Lo scorso anno, infatti,hato una forma di enorme rilevanza negli ultimi mesi, andando a vincerne cinque di fila che si sono aggiunti ai tre che aveva già portato a casa tra primavera ed estate per un totale di otto, notevole anche per il circuito inferiore rispetto a quello ATP vero e proprio. Una cavalcata, questa, che lo ha portato a salire dal numero 153 di inizio stagione al 65 della fine, e ora ...

È la prima volta che all'Australian Open ci sono 10 italiani in tabellone. Questo record porta la firma di Lorenzo Sonego (il suo avversario di primo turno è Querrey), Fabio Fognini (Griekspoor), ... Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al posto di Novak Djokovic ... Una potenziale sorpresa degli Australian Open potrebbe essere Carlos Alcaraz: dopo i quarti agli US Open e la vittoria alle Next Gen Finals, è d'obbligo aspettarsi una conferma. E anche il torneo femminile ... Quella che affronterà Fabio Fognini sarà una prova quantomeno particolare. Certo, il ligure è favorito contro l'olandese Tallon Griekspoor, e su questo di dubbi ce ne sono ben pochi. Quel che conta, però, è il recente cammino del suo avversario, giocatore che si è sostanzialmente costruito la carriera, nel 2021, con i tornei Challenger.