Antonio Cabrini | chi è l’ex moglie Consuelo Benzi | “Era troppo severa”

(Di domenica 16 gennaio 2022), uno dei giocatori più importanti per il calcio italiano, campione del mondo con la Nazionale ai Mondiali di Spagna del 1982, aveva 26 anni quando convolò a nozze con, da cui ha poi avuto i due figli Martina ed Eduardo. La coppia si è divisa nel 1999. Conosciamo più da vicinodel fuoriclasse del pallone. A metà degli anni ’80sposa una giovane e bellissima ragazza di Cervia,, allora appena 18enne. Dal matrimonio, come detto, sono nati i figli Martina ed Edoardo.è stata definita dal calciatore ha poi definito “ladella famiglia”. I due hanno divorziato nel 1999 anche se non si sanno bene le ...

Advertising

GPeppe34N : RT @facciacalcio: Zico e Antonio Cabrini al termine della sfida tra Juventus e Udinese della stagione 1984/1985 - StatusSymbol2 : RT @facciacalcio: Zico e Antonio Cabrini al termine della sfida tra Juventus e Udinese della stagione 1984/1985 - memoria_futebol : RT @facciacalcio: Zico e Antonio Cabrini al termine della sfida tra Juventus e Udinese della stagione 1984/1985 - DanyRoss70 : RT @facciacalcio: Zico e Antonio Cabrini al termine della sfida tra Juventus e Udinese della stagione 1984/1985 - ing_Baldrascani : RT @facciacalcio: Zico e Antonio Cabrini al termine della sfida tra Juventus e Udinese della stagione 1984/1985 -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Cabrini

Il Sussidiario.net

... che ha scritto da poco il libro dal titolo 'Per sempre noi due' , dall'ex direttore di Rai sport Marino Baroletti e dal compagno di squadra. Serena Rossi sarà protagonista di un'...... autrice anche del libro dal titolo Per sempre noi due , dall'ex direttore di Rai sport Marino Baroletti e dal suo compagno di squadra di nazionale e club. Torna lo spazio dedicato ...Mara Venier torna al centro dello studio di Domenica In per condurre il terzo appuntamento dell’anno. In diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi situati in Roma come sempre su Rai1 la conduttri ...Marta Sannito è la donna che ha fatto ritrovare ad Antonio Cabrini la voglia di innamorarsi nuovamente. Il Bell’Antonio, l’amato ex calciatore campione del mondo, è stato corteggiato da tantissime don ...