Alex Belli risponde a Delia Duran in merito al loro “segreto” (Di domenica 16 gennaio 2022) Durante un momento di confidenze con Miriana Trevisan, Delia Duran ieri ha rivelato che lei e Alex Belli non sono riusciti ad avere un figlio in maniera naturale: “Sai è una cosa un po’ delicata, per adesso non abbiamo avuto un figlio, ma proviamo da tanto. Lo cerchiamo da molto tempo e non arriva. Diciamo che a questo punto ci vuole un metodo un pochino più forte e particolare“. Anche l’attore di CentoVetrine a Verissimo aveva espresso il desiderio di diventare padre: “Devo chiedere scusa perché non ho saputo gestire un momento di sbalzo, di passaggio, eravamo su una linea giusta io e Sole c’è stato un momento di passaggio e io di questo le chiedo scusa. Il matrimonio con la mia Delia? Certo arriverà. Prima facciamo un piccolo Belli e poi vedremo, anche se non siamo ... Leggi su biccy (Di domenica 16 gennaio 2022)te un momento di confidenze con Miriana Trevisan,ieri ha rivelato che lei enon sono riusciti ad avere un figlio in maniera naturale: “Sai è una cosa un po’ delicata, per adesso non abbiamo avuto un figlio, ma proviamo da tanto. Lo cerchiamo da molto tempo e non arriva. Diciamo che a questo punto ci vuole un metodo un pochino più forte e particolare“. Anche l’attore di CentoVetrine a Verissimo aveva espresso il desiderio di diventare padre: “Devo chiedere scusa perché non ho saputo gestire un momento di sbalzo, di passaggio, eravamo su una linea giusta io e Sole c’è stato un momento di passaggio e io di questo le chiedo scusa. Il matrimonio con la mia? Certo arriverà. Prima facciamo un piccoloe poi vedremo, anche se non siamo ...

Advertising

maximassimo78 : RT @LordSal87: Soleil saluta Alex(che schifo profondamente) Poteva evitare?si È stata eccessiva?Certo Era una provocazione?ovvio Ma perch… - BITCHYFit : Alex Belli risponde a Delia Duran in merito al loro “segreto” - Sarah220821 : RT @mrsincoerenza: Soleil: “io mi ero dimenticata di fare un saluto ad Alex, un bacio per tutto quello che ci hai dato.. amato dentro e fuo… - StarkFrenchie : RT @mrsincoerenza: Soleil: “io mi ero dimenticata di fare un saluto ad Alex, un bacio per tutto quello che ci hai dato.. amato dentro e fuo… - AzdoraL : RT @elebenny98: Alex Belli ieri sera twittando con il nostro hashtag #solex -