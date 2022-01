Abolire i supporti fisici è un pericolo | in futuro si potrebbero cancellare intere culture

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 gennaio 2022) La tentazione di dar vita a mondi nuovi, in cui non vi sia più traccia del passato, non è certamente una novità. Tuttavia in unprossimo certe operazioni di reset culturaleessere facilitate da una digitalizzazione di libri, musica e film che vada a totale discapito deie della loro circolazione nella società. Questa concreta possibilità viaggia inoltre di pari passo con un drammatico impoverimento culturale generale che rischia di trasformare i cittadini del mondo in qualcosa di molto simile a ciò che viene narrato nella grande letteratura di fantascienza, dove élite sempre più istruite, ricche e spietate governano senza alcuno sforzo un gregge anonimo di tecno-ignoranti. Alcuni giorni fa ero intento a riordinare i miei vecchi dvd e cd musicali. Ricordo, con un pizzico di nostalgia, ...