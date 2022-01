Traffico Roma del 15-01-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul raccordo code per un incidente in carreggiata esterna tra Casal Lumbroso e via della Pisana ancora disagi in via Polistena per il ribaltamento di un veicolo con ripercussioni su via Anagnina e via Tuscolana si sta in fila da via delle Capannelle direzione raccordo è proprio all’incrocio tra la Tuscolana & via delle Capannelle la polizia locale segnala un secondo incidente di smaltimento invece su via Cristoforo Colombo dove per larga parte del pomeriggio si sono registrate difficoltà a causa di un incidente tra più veicoli all’altezza di via di Malafede sulla carreggiata per il centro molto lavoro la polizia locale in questo sabato con diversi incidenti con rallentamenti segnalati in vari punti della città il primo in via Nomentana all’altezza di via della Cesarina prudenza sempre per un incidente in via del Porto ...