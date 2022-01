Test della macchina: scegline una e scopri se avrai successo nella vita (Di sabato 15 gennaio 2022) Sei pronta per il Test della macchina? Devi solo dirci quale ti piacerebbe guidare per scoprire quanto sei determinata nella vita! A che punto sei (o credi di essere) nella tua vita? No, non affannarti a rispondere: praticamente è impossibile per chiunque dire le cose come stanno senza infiocchettarle un pochino! Fortunatamente per te (e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 15 gennaio 2022) Sei pronta per il? Devi solo dirci quale ti piacerebbe guidare perre quanto sei determinata! A che punto sei (o credi di essere)tua? No, non affannarti a rispondere: praticamente è impossibile per chiunque dire le cose come stanno senza infiocchettarle un pochino! Fortunatamente per te (e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Cambia il conteggio dei ricoveri per Covid. I ricoverati per cause diverse dal virus, risultati positivi al test ma… - Agenzia_Ansa : Il Ministero della Salute fa sapere che 'nessun atto formale è stato disposto al momento' in merito alle possibili… - JuventusFCYouth : Fabio Miretti e Matias Soulé hanno effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il COVID -19. Gli esa… - chiamatemi_giu : ho fatto il test della stagione cromatica e sono uscita summer... questo perché da mini ero bionda platino. che sen… - gbiancia : @alian_maria @foa_u @GustavoMichele6 @ScuolaNoCovid Nonostante questo i risultati dei test e della dispersione scol… -