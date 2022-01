Simona Branchetti | chi è l’ex marito Federico Quaranta | “Oggi siamo in buoni rapporti”

(Di sabato 15 gennaio 2022)ha intrapreso la conduzione di Pomeriggio 5 per il nuovo format che ha sostituito il classico durante le vacanze natalizie. La giornalista in una recente intervista ha raccontato la sua sofferenza riguardo alla sua ultima storia d’amore.è una delle più note giornaliste Mediaset. In questo periodo ha sostituito Barbara D’Urso durante l’appuntamento pomeridiano a Canale 5. Il format ha voluto prendere, in questo stop natalizio, una direzione improntata più sull’attualità e cronaca piuttosto che sul gossip. Qualche tempo fa la conduttrice si è lasciata andare ad una rivelazione molto personale che ha stretto il cuore dei suoi fan.abituati a vederenelle nostre case quotidianamente grazie alla conduzione del ...

Advertising

TeleConsiglio : Che bel trentenne da festeggiare, oggi. Si chiama Tg5. E ci pensa Silvia Toffanin nell’attesissimo #Verissimo del s… - GiovanniCalt5 : RT @pomeriggio5: È finita anche questa ultima puntata di Pomeriggio 5 News. Simona Branchetti vi saluta e vi ringrazia per averci seguiti c… - nicolasavoia : #Simona Branchetti saluta #Pomeriggio5News con l'anteprima 1.618.000 12,47%, la parte centrale con 1.914.000 13,04%… - infoitcultura : Pomeriggio Cinque News chiude i battenti: il tristissimo annuncio di Simona Branchetti - Alessandrs_ : La fascia pomeridiana di Canale 5 avrebbe solo da guadagnare in una eventuale sostituzione di Barbara D’Urso a favo… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Branchetti

In studio si celebrano i 30 anni del Tg5, ospitando tre volti molto amati del Tg diretto da Clemente Mimun , come, Susanna Galeazzi e Roberta Floris . A partire da questo sabato ...... ma conoscete proprio tutto della sua vita privata? Per niente sconosciuta al mondo della televisione e conduttrice di tantissimi programmi di successo,vanta di un successo davvero ...Simona Branchetti ha concluso il suo matrimonio in maniera pacifica ed ha mantenuto buoni rapporti col suo ex che ora ha una compagna ed è diventato papà ...Susanna Galeazzi è una giornalista italiana, attualmente al Tg5 , dove è una delle anchorwoman più note . Ha collaborato ...