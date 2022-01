Pnrr: un pacchetto da 36 milioni per i Comuni del Piemonte (Di sabato 15 gennaio 2022) Ammonta a quasi 36 milioni di euro un nuovo pacchetto di investimenti messi in campo dalla Regione Piemontenell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienzaa favore dei Comuni che devono realizzare interventi per il loro territorio. Le opere previste sono 221. “Questo ingente pacchetto di risorse – evidenziano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Opere Pubbliche Marco Gabusi – è la prima risposta concreta agli sforzi che abbiamo chiesto alle amministrazioni locali per delineare i propri fabbisogni e sfruttare al meglio l’opportunità del Pnrr. Il documento costruito nei mesi scorsi insieme a tutto il territorio è una bussola che ci aiuterà ad orientare gli investimenti, partendo sempre dall’ascolto del territorio e lavorando ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 15 gennaio 2022) Ammonta a quasi 36di euro un nuovodi investimenti messi in campo dalla Regionenell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienzaa favore deiche devono realizzare interventi per il loro territorio. Le opere previste sono 221. “Questo ingentedi risorse – evidenziano il presidente della RegioneAlberto Cirio e l’assessore alle Opere Pubbliche Marco Gabusi – è la prima risposta concreta agli sforzi che abbiamo chiesto alle amministrazioni locali per delineare i propri fabbisogni e sfruttare al meglio l’opportunità del. Il documento costruito nei mesi scorsi insieme a tutto il territorio è una bussola che ci aiuterà ad orientare gli investimenti, partendo sempre dall’ascolto del territorio e lavorando ...

