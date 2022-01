“Non ce la faccio più, sono stufa”. GF Vip, Manila Nazzaro fuori di sé contro il coinquilino (Di sabato 15 gennaio 2022) Situazione incandescente al ‘GF Vip’. Protagonista dell’ultimo episodio in ordine di tempo la concorrente Manila Nazzaro, che si è arrabbiata non poco per quello che avrebbe dovuto fare. Inizialmente è rimasta un po’ perplessa dalla situazione, ma adesso ha proprio perso ogni tipo di pazienza e l’ha detto chiaramente. Non ha più intenzione di andare avanti così, quindi necessariamente bisognerà cambiare modo di approccio da parte di un vippone, se si vorranno evitare scontri ormai imminenti. Alcuni giorni fa Manila Nazzaro ha avuto una confessione da Gianmaria Antinolfi: “Io vado via il 24”. La vip gli ha chiesto: “Perché?”, e lui ha risposto: “Non ce la faccio più amore, il primo febbraio devo andare a lavorare, l’ho promesso…”. Dunque l’imprenditore ha confermato quanto si diceva già da qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Situazione incandescente al ‘GF Vip’. Protagonista dell’ultimo episodio in ordine di tempo la concorrente, che si è arrabbiata non poco per quello che avrebbe dovuto fare. Inizialmente è rimasta un po’ perplessa dalla situazione, ma adesso ha proprio perso ogni tipo di pazienza e l’ha detto chiaramente. Non ha più intenzione di andare avanti così, quindi necessariamente bisognerà cambiare modo di approccio da parte di un vippone, se si vorranno evitare scontri ormai imminenti. Alcuni giorni faha avuto una confessione da Gianmaria Antinolfi: “Io vado via il 24”. La vip gli ha chiesto: “Perché?”, e lui ha risposto: “Non ce lapiù amore, il primo febbraio devo andare a lavorare, l’ho promesso…”. Dunque l’imprenditore ha confermato quanto si diceva già da qualche ...

