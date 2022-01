"Mi sono contagiato di proposito per avere il Green pass". La confessione choc di Melandri (Di sabato 15 gennaio 2022) Senza remore, l'ex pilota Marco Melandri ha dichiarato di aver cercato di contrarre il coronavirus, riuscendoci, per continuare a lavorare Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 gennaio 2022) Senza remore, l'ex pilota Marcoha dichiarato di aver cercato di contrarre il coronavirus, riuscendoci, per continuare a lavorare

Advertising

Adnkronos : #Melandri: 'Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa… - RaiSport : ?? #Melandri: 'Mi sono contagiato volontariamente' L'ex pilota #Motogp: 'Dovevo lavorare e non ritengo il vaccino un… - sportface2016 : #Melandri: 'Mi sono contagiato volontariamente per lavorare, non considero il vaccino un'alternativa' - hodordue : RT @Adnkronos: #Melandri: 'Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida'.… - FabrizioDelpret : “Mi sono contagiato volontariamente per avere il #greenpass perché il vaccino è un ricatto”, ha detto il motociclis… -