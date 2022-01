L’Arsenal in corsa per il titolo e Arteta guarda in Serie A! (Di sabato 15 gennaio 2022) L’Arsenal, dopo anni di difficoltà, è tornato ai vertici del calcio inglese. I Gunners, hanno avuto un periodo buio dopo l’addio di Arsene Wenger, ma ora, grazie ad Arteta sembrano aver ritrovato la retta via e i tifosi sono tornati a segnare. La squadra piace e vince e le responsabilità del tecnico sono totali. In pieno stile britannico anche le scelte di mercato dipenderanno gran parte dall’ex vice di Pep Guardiola, che guarda in Serie A con attenzione. Vlahovic-Fiorentina Sono due i nomi che stuzzicano il palato del tecnico spagnolo. Il primo è quello di Arthur della Juventus per alzare il tasso tecnico a centrocampo, il secondo quello di Dusan Vlahovic, bomber implacabile su cui Arteta vorrebbe costruire tutta la sua squadra. Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022), dopo anni di difficoltà, è tornato ai vertici del calcio inglese. I Gunners, hanno avuto un periodo buio dopo l’addio di Arsene Wenger, ma ora, grazie adsembrano aver ritrovato la retta via e i tifosi sono tornati a segnare. La squadra piace e vince e le responsabilità del tecnico sono totali. In pieno stile britannico anche le scelte di mercato dipenderanno gran parte dall’ex vice di Pep Guardiola, cheinA con attenzione. Vlahovic-Fiorentina Sono due i nomi che stuzzicano il palato del tecnico spagnolo. Il primo è quello di Arthur della Juventus per alzare il tasso tecnico a centrocampo, il secondo quello di Dusan Vlahovic, bomber implacabile su cuivorrebbe costruire tutta la sua squadra.

