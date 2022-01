Festa Torino a Marassi | battuta 2 - 1 la Samp

(Di sabato 15 gennaio 2022) Successo delche asupera 2 - 1 in rimonta ladoria. I blucerchiati erano passati in vantaggio al 18' del primo tempo con Caputo, al 27' Singo rimette in corsa il Toro, che al 22' ...

Ultime Notizie dalla rete : Festa Torino

Agenzia ANSA

Primo tempo - Blucerchiati subito all'attacco con Candreva che sfiora il gol dopo meno di due minuti: il suo termina a lato di poco. Dopo una lunga fase di studio si fa vedere anche il Torino. Prima è ...Successo del Torino che a Marassi supera 2-1 in rimonta la Sampdoria. I blucerchiati erano passati in vantaggio al 18' del primo tempo con Caputo, al 27' Singo rimette in corsa il Toro, che al 22' del ...