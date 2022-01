Fedez e la terribile gaffe ad Amici | Maria ride di LUI così Che vergogna! – VIDEO

(Di sabato 15 gennaio 2022) Disavventura per il rapper milanese, ospite del talent di Canale 5.si presenta ade fa scoppiare in mille risate la padrona di casa,De Filippi. Momento… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ninarosesnow : @pazzaidea271 @Lilly10900 @Fedez @ChiaraFerragni @Giorgia @FiorellaMannoia @vladiluxuria @MarroneEmma @LauraPausini… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez terribile

Chiara Ferragni ed il maritohanno? L'articolo Chiara Ferragni, spettacolo panoramico sulla neve: il migliore 'antidoto' dopo ilprecedente " FOTO proviene da Ultimaparola.com . ......una spalla importante per Gianni Morandi anche di recente quando il cantante ha avuto un... GIANNI MORANDI, NIENTE SQUALIFICA DA SANREMO 2022/ Vale precedente- Michielin Gianni Morandi ...Crisi coniugale in casa Ferragnez? Il gossip esplode intorno alle nozze di Fedez e Chiara Ferragni, e ora arriva la risposta ...Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso dei giorni davvero molto difficili: le loro feste di Natale non sono state delle migliori. Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo le vacanze in Svizzera pe ...