Famiglia con una bimba di due anni esce di strada: arriva l’elisoccorso (Di sabato 15 gennaio 2022) Chiuduno. Una Famiglia con una bambina di due anni è stata protagonista di un incidente stradale intorno alle 15.30 di sabato, a Chiuduno. L’auto con a bordo la Famiglia, composta dal padre di 40 anni, dalla madre di 42 e dalla loro bambina, stava transitando in via Kennedy. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e la vettura è uscita di strada, finendo lungo nel piccolo fossato accanto alla carreggiata. La donna è rimasta incastrata nell’abitacolo e per estrarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo e della centrale di Bergamo. Sul posto diverse ambulanze e l’elisoccorso del 118, che ha trasportato la quarantaduenne all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Meno gravi la bambina e il papà. Leggi su bergamonews (Di sabato 15 gennaio 2022) Chiuduno. Unacon una bambina di dueè stata protagonista di un incidentele intorno alle 15.30 di sabato, a Chiuduno. L’auto con a bordo la, composta dal padre di 40, dalla madre di 42 e dalla loro bambina, stava transitando in via Kennedy. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e la vettura è uscita di, finendo lungo nel piccolo fossato accanto alla carreggiata. La donna è rimasta incastrata nell’abitacolo e per estrarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo e della centrale di Bergamo. Sul posto diverse ambulanze edel 118, che ha trasportato la quarantaduenne all’ospedale Papa Giovdi Bergamo. Meno gravi la bambina e il papà.

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia con Olanda, il re chiude in garage la carrozza decorata con dipinti colonialisti La Golden Coach, con uomini neri inginocchiati davanti ai padroni bianchi, al centro di un acceso dibattito sul razzismo e la schiavitù, resterà chiusa nel 'garage' della famiglia reale olandese fino a data da ...

Canale piange Bruno Ronco, storico volontario della Protezione Civile Lutto nella comunità di Canale, che piange Bruno Ronco: 62 anni, originario del torinesi, da molti anni viveva con la famiglia in località Oesio di Canale. Chiamato benevolmente con il soprannome 'Faina', era conosciuto per il suo impegno civile in paese: era uno dei volontari storici del gruppo di Protezione ...

L’indie da scoprire – What Remains of Edith Finch Riscopriamo uno dei migliori walking simulator indie finora prodotti, What Remains of Edith Finch, a cinque anni dal suo lancio.

