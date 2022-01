“Devi uscire subito”. Sorpresa al GF Vip: mezza Casa in lacrime (Di sabato 15 gennaio 2022) GF Vip 6, nel nuovo appuntamento di venerdì 14 gennaio 2022 è finalmente entrata Delia Duran. Ovviamente si è subito scontrata con Soleil Sorge, la prima ad “accoglierla” in Casa. Alfonso Signorini ha aperto la puntata con questo annuncio, anche se da settimane non si faceva che parlare dell’ingresso della moglie di Alex Belli, presente in studio tra gli altri ex vipponi. Ma durante la diretta numero 34 del reality show di Canale 5 si è parlato anche di altro. Il conduttore del GF Vip 6 ha aperto la puntata parlando di quello che ha detto Gianmaria riguardo alla crisi di Soleil dopo lunedì scorso. Poi un chiarimento tra Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, che è però sfociato in un altro scontro con protagonista Valeria Marini. GF Vip 6, l’eliminata della puntata Quindi la Sorpresa per Gianmaria Antinolfi, che dopo aver ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) GF Vip 6, nel nuovo appuntamento di venerdì 14 gennaio 2022 è finalmente entrata Delia Duran. Ovviamente si èscontrata con Soleil Sorge, la prima ad “accoglierla” in. Alfonso Signorini ha aperto la puntata con questo annuncio, anche se da settimane non si faceva che parlare dell’ingresso della moglie di Alex Belli, presente in studio tra gli altri ex vipponi. Ma durante la diretta numero 34 del reality show di Canale 5 si è parlato anche di altro. Il conduttore del GF Vip 6 ha aperto la puntata parlando di quello che ha detto Gianmaria riguardo alla crisi di Soleil dopo lunedì scorso. Poi un chiarimento tra Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, che è però sfociato in un altro scontro con protagonista Valeria Marini. GF Vip 6, l’eliminata della puntata Quindi laper Gianmaria Antinolfi, che dopo aver ...

