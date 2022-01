Covid, monitoraggio Iss: incidenza e ricoveri in aumento, Rt sale a 1,56 (Di sabato 15 gennaio 2022) Il report settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia segnala un’incidenza di 1.988 ogni 100.000 abitanti nel periodo 7-13 gennaio. L’occupazione delle terapie intensive arriva al 17,5% (15,4% la scorsa settimana) e quella dei ricoveri al 27,1% (21,6% sette giorni fa) Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 gennaio 2022) Il report settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia segnala un’di 1.988 ogni 100.000 abitanti nel periodo 7-13 gennaio. L’occupazione delle terapie intensive arriva al 17,5% (15,4% la scorsa settimana) e quella deial 27,1% (21,6% sette giorni fa)

