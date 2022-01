Chris Evert combatte contro un tumore e sta vincendo

(Di sabato 15 gennaio 2022) "Mi è stato diagnosticato un cancro alle ovaie. Mi sento molto fortunata che sia stato individuato in tempo e sto aspettando risultati positivi dal mio trattamento di chemioterapia". Questo il ...

Advertising

livetennisit : Chris Evert ha un cancro alle ovaie, scoperto con una isterectomia preventiva - LaStampa : Tennis, la leggenda Chris Evert: “Ho un tumore, ma ancora tante sfide davanti me” - gabrielefermi : Tennis, Chris Evert choc: la leggenda ha il cancro, le sue parole - oktennis : Chris Evert racconta la sua battaglia contro il cancro. - Italia_Notizie : Chris Evert: «Ho un cancro alle ovaie, come mia sorella, morta due anni fa» -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Evert

Questo il messaggio diffuso via Twitter dalla la ex numero 1 del mondo, 67 anni, vincitrice di 18 titoli del Grande Slam. L'ex tennista statunitense, oggi commentatrice televisiva su Espn,..., leggendaria numero 1 del tennis anni '70 e '80 ha annunciato di aver una neoplasia alle ovaie, ma al primo stadio, senza metastasi e curabile secondo le statistiche al novanta per cento. ...TENNIS - L'ex numero uno del mondo e vincitrice di 18 titoli Slam tra il 1974 e il 1986 con un messaggio sui propri account social ha annunciato ai propri ...Il mondo del tennis è stato colpito oggi da una notizia choc: Chris Evert ha annunciato sui propri canali social di aver ricevuto una diagnosi di cancro alle ovaie di primo stadio. Il messaggio che la ...