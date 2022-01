Britney Spears e la lite con la sorella Jamie Lynn: “Sta sfruttando il mio nome” (Di sabato 15 gennaio 2022) A scatenare la discussione sono state le parole che la piccola di casa avrebbe rivolto alla popstar durante la presentazione del suo nuovo libro al programma televisivo 'Good Morning America'. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 15 gennaio 2022) A scatenare la discussione sono state le parole che la piccola di casa avrebbe rivolto alla popstar durante la presentazione del suo nuovo libro al programma televisivo 'Good Morning America'. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

lesbogirIy : RT @BSNewsItalia: Jamie Lynn Spears ha un messaggio per sua sorella Britney e per i fan di quest’ultima. Nel nuovo post tenta di difender… - lesbogirIy : RT @BSNewsItalia: “Ho chiesto a mia sorella perchè si è esibita con i remix delle mie canzoni sapendo che erano anni che cercavo di far cam… - BITCHYFit : Britney Spears ancora contro la sorella: “Sei feccia! Io con te chiusa in bagno con un coltello?” - lesbogirIy : RT @BSNewsItalia: Britney Spears risponde alle accuse di Jamie Lynn. “Congratulazioni Jamie Lynn, hai raggiunto un nuovo livello di basse… - infoitcultura : Britney Spears e la lite con la sorella Jamie Lynn: “Sta sfruttando il mio nome” -