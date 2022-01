Bassetti: "Picco vicino, in due settimane Omicron al 100%" (Di sabato 15 gennaio 2022) “Credo che siamo veramente molto, molto vicini al Picco” di questa nuova ondata di Covid-19 in Italia. “Potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni, o addirittura in alcune situazioni potrebbe già essere stato raggiunto”, secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. Ospite di ‘Buongiorno Benessere’ su Rai1, programma ideato e condotto da Vira Carbone, l’esperto sottolinea come il fatto di avere già “8 casi” di infezione da Sars-CoV-2 “su 10 legati alla variante Omicron” potrebbe essere “una buona notizia, o almeno così è stata in molti altri Paesi. Io credo che ragionevolmente nelle prossime 2 settimane non avremo altro che infezione da Omicron”, variante che salirà al “100% in tutta l’Italia”. Al momento, precisa ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 gennaio 2022) “Credo che siamo veramente molto, molto vicini al” di questa nuova ondata di Covid-19 in Italia. “Potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni, o addirittura in alcune situazioni potrebbe già essere stato raggiunto”, secondo Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. Ospite di ‘Buongiorno Benessere’ su Rai1, programma ideato e condotto da Vira Carbone, l’esperto sottolinea come il fatto di avere già “8 casi” di infezione da Sars-CoV-2 “su 10 legati alla variante” potrebbe essere “una buona notizia, o almeno così è stata in molti altri Paesi. Io credo che ragionevolmente nelle prossime 2non avremo altro che infezione da”, variante che salirà al “in tutta l’Italia”. Al momento, precisa ...

