Australian Open 2022 | il possibile cammino di Jannik Sinner nel tabellone | quarti di finale alla portata | ma le insidie ci sono

(Di sabato 15 gennaio 2022) Mancano meno di due giorni all’inizio dell’, primo torneo slam dell’anno. Non c’è ancora chiarezza sul destino di Novak Djokovic, ad ora senza visto per l’Australia, ma intanto tutti gli altri giocatori hanno già compreso quale è il destino che li attende per provare ad alzare il prestigioso trofeo. Tutti, compresi. Il tennista altoatesino, undicesima testa di serie, ha avuto un sorteggio discretamente favorevole dsua parte. L’avversario del suo debutto sarà Joao Sousa, income lucky loser; solo una sfida tra di loro, risalente alle qualificazioni di Halle 2019: l’azzurro, nemmeno 18enne, vinse il primo set per poi venire rimontato, ma da allora è passata acqua sotto i ponti eè diventato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

' L'è molto più importante di qualunque giocatore '. Sono le parole di Rafa Nadal commentando la situazione di Novak Djokovic , ancora in stato di fermo in attesa che venga discusso il ...In caso di vittoria la marchigiana si troverebbe la vincente del confronto tra la ceca Tereza Martincova e l'americana Lauren Davis. Un altro successo porterebbe Giorgi al terzo turno e proprio in ...Australia - Sospiro di sollievo nelle redazioni italiane: Novak Djokovic si è appena visto rifiutare, per la seconda volta, il via ...Mancano meno di due giorni all'inizio dell'Australian Open 2022, primo torneo slam dell'anno. Non c'è ancora chiarezza sul destino di Novak Djokovic, ad ora senza visto per l'Australia, ma intanto tut ...