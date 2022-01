A C’è posta per Te, un padre non perdona la figlia. Maria De Filippi interviene: “Hai una tua interpretazione” (Di domenica 16 gennaio 2022) A C’è posta per Te, le diverse storie proposte raccontano delle emozioni differenti. Dopo l’amore fraterno di Carmine e Francesco, è toccato a Vivienne raccontare la sua storia. La mittente della speciale posta di Canale 5 ha scritto al padre Emad, che si rifiuta d’incontrarla da ben dodici anni. Maria De Filippi è intervenuta in prima persona nella vicenda, citando anche il Corano. C’è posta per Te: Vivienne non vede il padre da 12 anni Maria De Filippi ha presentato la seconda storia della puntata del 15 gennaio, specificando che sembrasse una storia di altri tempi. Emad, un padre, non parla più alla figlia, Vivienne, da ben 12 anni, perché non perdona il fatto che lei sia ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022) A C’èper Te, le diverse storie proposte raccontano delle emozioni differenti. Dopo l’amore fraterno di Carmine e Francesco, è toccato a Vivienne raccontare la sua storia. La mittente della specialedi Canale 5 ha scritto alEmad, che si rifiuta d’incontrarla da ben dodici anni.Deè intervenuta in prima persona nella vicenda, citando anche il Corano. C’èper Te: Vivienne non vede ilda 12 anniDeha presentato la seconda storia della puntata del 15 gennaio, specificando che sembrasse una storia di altri tempi. Emad, un, non parla più alla, Vivienne, da ben 12 anni, perché nonil fatto che lei sia ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - trash_italiano : A Verissimo ci sarà uno spazio dedicato a C’è Posta Per Te, per scoprire come si sono evolute le storie più interes… - trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - ONLYTH3KINDNXSS : @alexhbw guarda c’è posta per te che ti riprendi - redazionerumors : Marcello Mordino, tutto sullo storico postino di “C’è posta per te” #cepostaperte -